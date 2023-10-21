Bitcoin Fiyatı 30 Bin Dolara Yaklaşıyor

Kripto para dünyasında Bitcoin fiyatının 30 bin doların hemen altında seyretmesi, yakın tarihte keskin bir yükseliş olabileceğine işaret ediyor. Analistler, potansiyel bir kırılma ve ABD'deki düzenleyicilerin Bitcoin ETF'sini onaylamasıyla fiyatın 50 bin doları geçebileceğini öngörüyor.

Kripto para dünyası son haftalarını yeniden hareketli geçirmeye başladı. En yüksek zirvesinden uzak da olsa da, Bitcoin fiyatı 30 bin doların hemen altında seyrediyor olmasıyla merak uyandırdı. Ancak çeşitli göstergeler, yakın tarihte keskin bir yükseliş olacağına işaret ediyor.

Bitcoin fiyatı 30 bin dolara ulaştı

Kripto para piyasasındaki son verilere göre Bitcoin, 29 bin 450 dolardan işlem görüyor. Dünyanın en büyük kripto para birimi, son 24 saat içinde yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak çoğu büyük altcoini geride bıraktı. Ayrıca son bir hafta içerisinde ise yüzde 10 büyümeyi başardı.

Analistlerin yorumlarına göre Bitcoin fiyatında potansiyel bir kırılma olabilir. Son bant genişliğinin daralması, volatilitenin çok kısa vadede artacağını gösteriyor. Bu da popüler kripto parada büyük bir sıçrama yaratabilir.

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Kazançları körükleyebilecek bir diğer faktör, ABD'deki düzenleyicilerin ilk Bitcoin ETF'sini onaylamasından kaynaklanıyor. Sektör analistleri, onayın 2023'ün sonlarına doğru yaşanacağını söylüyor. Bilmeyenler için ETF, bir grup farklı varlığı temsil eden ve borsada işlem gören bir yatırım aracıdır.

ABD'den gelecek karar sonrasında Bitcoin'in 50 bin doları geçebileceği iddia ediliyor. Bu tahmin, altın ETF yatırımcılarından ve ABD'li danışmanlardan gelecek yatırımlarla mümkün olacak gibi duruyor.

Bitcoin'in 30 bin dolara yaklaşmasıyla, kripto para korku indeksi de nötr seviyesine geldi. Tüm bunların karşılığında popüler kripto paranın artması olası görünüyor.

Not: Bu yazıdaki hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir.

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