Kripto para dünyasındaki yükseliş son haftalarda dikkat çekmeye başladı. Bitcoin, dolar bazında son 17 ayın zirvesini gördü ve TL bazında milyon seviyesine ulaştı. ABD Federal Rezerv'in faiz oranlarının değişmeyeceğini açıklamasıyla kripto piyasasında yükseliş yaşandı. Analistler ise Bitcoin'in 2025'te 150 bin dolara ulaşabileceğini düşünüyor.

Kripto para dünyasındaki yükseliş son haftalarda dikkat çekmeye başladı. Uzun süreli düşüşün ardından yeniden hareketlene Bitcoin, dolar bazında son 17 ayın zirvesini gördü. Bu durum ise TL bazında milyon seviyesine ulaşmasını sağladı. Bitcoin fiyatı 1 milyon TL'yi aşarak rekor kırdı.

Bitcoin fiyatı 2025'te 150 bin dolar olacak

Kripto para piyasası, ABD Federal Rezerv'in faiz oranlarıyla birlikte atağa kalktı. Bitcoin fiyatı bugün keskin bir şekilde yükselerek 35 bin doların üzerine çıktı. Bu da 17 ay sonra en yüksek seviyesini gördüğü anlamına geliyor.

Fiyat verilerine göre, dünyanın en büyük kripto para biriminin fiyatı yaklaşık yüzde 4 artışla 35.808 dolara yükseldi. Bu durum ise TL bazında daha fazla artışa yol açarak 1 milyon TL'nin üstüne çıkmasını sağladı. İkinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum ise yüzde 3 artışla 1866 dolara yükseldi.

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ABD'li Fed bu hafta faiz oranlarını değiştirmeyeceğini açıkladı. Ayrıca bu yıl içerisinde faizi daha fazla artırmayacağının sinyalini de verdi. Bu durum ise kripto piyasasında yükselişe yol açtı. Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının 2024'e kadar faizleri düşürebileceğini belirtti.

Yatırımcılar ise bu duruma kripto paralara yönelerek yanıt verdi. Dolardaki enflasyonu da düşünen yatırımcılar, kripto para birimlerinin yanı sıra diğer varlıklarını da artırmaya başladı.

Ayrıca bazı analistlerin Bitcoin fiyatının 2025'te 150 bin dolara dayanabileceğini düşünüyor. Bu durum ise TL bazında (doları 28'den hesaplarsak) 4,2 milyon TL'ye ulaşacağı anlamına geliyor. ABD'nin kararlarının kripto paraları nasıl etkileyeceğini zamanla göreceğiz.

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