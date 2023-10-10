Bitcoin Ekim Ayında Yükselişe Geçebilir

Gate.io Operasyon ve İş Geliştirme Direktörü Kutluhan Akçın, Bitcoin'in ekim ayında yükselişe geçebileceğini belirtti. Akçın, ekim ayının genellikle pozitif bir trend gösterdiğini ve Bitcoin'in 30 bin doların üzerine çıkabileceğini söyledi.

Kripto para birimi listeleyen Gate.io Operasyon ve İş Geliştirme Direktörü Kutluhan Akçın, Bitcoin'e ilişkin ekim ayı beklentilerini değerlendirdi. Akçın, "Ekim ayı, kripto para piyasalarında yeni beklentileri de beraberinde getirdi. Tarihsel veriler, Bitcoin'in 2013'ten bu yana yalnızca 2 yıl ekim ayında negatif getiri kaydettiğini gösterirken, ekosistemde 'Uptober' olarak adlandırılan bu dönemsel trendin bu ay da yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu.2023'ün de yarılanma öncesi yıl olduğu göz önüne alındığında, ekim sonuna doğru Bitcoin'in 30 bin doların üzerine çıkabileceği degerlendiriliyor" diye konuştu.

2023'ün son çeyreğine girilirken, kripto para ekosisteminin geleceğine ilişkin beklentiler de yeniden şekillendi. Kripto para piyasalarında tarihsel trendlerden yola çıkılarak, İngilizcede 'yukarı yönlü' anlamına gelen 'up' eklemesiyle 'Uptober' olarak adlandırılan ekim (İngilizcede October) ayı, yatırımcılar için yeni umutları beraberinde getirdi. CoinGlass verilerine göre ekim ayında Bitcoin, 2013'ten bu yalnızca iki kez negatif getiri kaydetti.

Bitcoin'de 'Uptober' trendi, ekimin ilk haftasında piyasalara yansıdı. Ayın ilk haftasında 28 bin 400 doların üzerine çıkan ve haftalık yüzde 10 kazanç yakalayan Bitcoin, ikinci haftaya ise düşüşlerle başladı. Bitcoin'in fiyatı 28 bin doların altına düştü. Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Akçın, "Bitcoin'in ve genel anlamda kripto para piyasalarının temel gündemini makro zeminde ABD merkez bankasının yol haritası, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun hamleleri, ABD'de devam eden üç dava belirliyor. Şimdi bu gelişmelere bir de Ortadoğu'da yaşanan olumsuz gelişmeler eklendi. Bitcoin'in ekim ayı boyunca tarihsel trendi koruyacağı ve pozitif bir toparlanma göstereceği de beklentiler arasinda" dedi.

"BİTCOİN'İN PİYASA HAKİMİYETİ YÜZDE 50'YE YÜKSELDİ"

Bitcoin'in son 48 saatteki fiyat hareketleri olumlu olmasa da CoinMarketCap verilerine göre dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in piyasadaki hakimiyeti, haziran ayından bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 50'ye yükseldi. Bu durumun, altcoin'lerin son zamanlarda iyi performans göstermediği anlamına geldiğini kaydeden Akçın, "Bitcoin'in fiyatına ilişkin beklentileri değerlendirirken, 2024'te gerçekleşmesi beklenen yarılanma olayını da dikkate almamız gerekiyor. Bitcoin'in ilk değişken yıllarını hariç tutan veriler, yarılanma öncesi yıllarda yaklaşık yüzde 21 civarında daha yüksek bir ortalama fiyat artışı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"BİTCOİN, GENEL OLARAK KRİPTO PİYASASI İÇİN DE BİR GÖSTERGE"

Bitcoin'deki hareketlerin piyasanın geneli tarafından yakından takip edildiğini belirten Akçın, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Yılın son çeyreğindeki tarihsel trendler, makro gelişmeler, kripto para piyasalarına etki eden daha mikro haberler ve birçok değişken, tüm piyasalarda olduğu gibi kripto para piyasalarında da gidişatı değiştirebiliyor. 13 milyonu aşkın kullanıcısına bin 700'ü aşkın kripto para biriminde güvenli ve hızlı işlem yapma olanağı sunan ve listelediği kripto para birimlerini, sunduğu yatırım araçlarını her geçen gün çeşitlendiren Gate.io Türkiye olarak yatırımcıların piyasa trendlerini yakalamasını da olanaklı kılıyoruz. Önümüzdeki dönemde de kripto para piyasalarını yakından izlemeye, gelişmelere karşı yatırımcılarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz."