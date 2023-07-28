BIST100 Endeksi 7 Bin Puanı Aştı
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Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde rekor kırarak BIST100 Endeksi 7 bin puan seviyesini aştı.
BIST100 Endeksi 6.925 puandan açıldığı haftanın son işlem gününde 7 bin puan seviyesini aştı.
Borsa İstanbul haftanın son işlem gününe rekorla başladı. BIST100 Endeksi 6.925 puandan açıldığı haftanın son işlem gününde 7 bin puan seviyesini aşarak rekor yeniledi. Endeks sabah saatlerinde tazelediği rekor sonrası yüzde 2'yi aşan yükselişle 7.007 puan seviyesine ulaştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi