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BIST100 Endeksi 7 Bin Puanı Aştı

Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde rekor kırarak BIST100 Endeksi 7 bin puan seviyesini aştı.

BIST100 Endeksi 6.925 puandan açıldığı haftanın son işlem gününde 7 bin puan seviyesini aştı.

Borsa İstanbul haftanın son işlem gününe rekorla başladı. BIST100 Endeksi 6.925 puandan açıldığı haftanın son işlem gününde 7 bin puan seviyesini aşarak rekor yeniledi. Endeks sabah saatlerinde tazelediği rekor sonrası yüzde 2'yi aşan yükselişle 7.007 puan seviyesine ulaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Borsa İstanbul Ekonomi Haberler

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