BIST 30 Endeksine Dayalı Ekim Vadeli Kontrat Yükselişle Güne Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,07 yükselişle 12.771,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,2 artışla 12.762,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında yükselişini sürdürerek 12.772,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,07 artışla 12.771,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD'de özel sektör istihdam verilerinin faiz indirim beklentilerini beslemesi ve hükümetin kısa sürede açılabileceğine dair artan iyimserliklerle pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranının açıklanacağını söyledi.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün veri akışında aksamanın olabileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.800 ve 12.900 puanın direnç, 12.700 ve 12.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.