BIST 30 Endeksinde Yüzde 0,2 Yükseliş

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne yüzde 0,2 yükselişle 11.875,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 6,6 artışla 11.854,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 11.906,00 oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 11.875,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izlenirken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) düzenlediği ECB Merkez Bankacılığı Forumu'na çevrildi.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 11.900 ve 12.000 puanın direnç, 11.800 ve 10.700 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.