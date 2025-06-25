BIST 30 Endeksi Yükselişe Geçti

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, açılışta yüzde 0,3 artışla 10.636,00 puandan işlem görmeye başladı. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin azalması ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları piyasalarda risk iştahını artırdı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yüzde 0,3 yükselişle 10.636,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3,9 artışla 10.603,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,3 yükselerek 10.634,00 oldu.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 10.636,00 seviyesinden işlem gördü.

Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin azalması küresel piyasalarda risk iştahını artırırken, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın para politikasındaki gevşemeye yönelik açıklamaları piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

Orta Doğu'dan gelecek haber akışının endeksinin yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.700 ve 10.800 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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