BIST 30 Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

BIST 30 Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yüzde 0,2 yükselişle 10.522,00 puandan başladı. Analistler, endeksin teknik seviyelerini takip ederken ABD ve Avrupa'dan gelecek önemli verilerin yatırımcıların odağında olduğunu belirtiyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yüzde 0,2 yükselişle 10.522,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,2 artışla 10.498,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yüzde 0,3 yükselerek 10.531,00 oldu.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 10.522,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yumuşayabileceğine yönelik beklenti ve makroekonomik verilerden alınan sinyaller risk iştahını artırırken, ABD'de bugün açıklanacak ADP istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap raporu, ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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