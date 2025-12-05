Haberler

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Güncelleme:
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda aralık vadeli BIST 30 endeks kontratı, güne yüzde 0,29 düşüşle 12.049,00 puandan başladı. Küresel piyasalardaki temkinli duruş, endeksin düşüşünü etkiledi. Bugün açıklanacak veriler yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor.

Küresel piyasalar, ABD'de faiz indirim beklentilerinin sürmesine karşın, bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verileri öncesi yatırımcıların temkinli duruşu nedeniyle karışık bir görünüm izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.000 ve 11.900 puanın destek, 12.100 ve 12.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
