BIST 30 Ekim Vadeli Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Güncelleme:
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne yüzde 0,23 yükselişle 11.956,00 puandan başladı. Piyasalar, Fed ve ECB'nin faiz kararlarına odaklandı.

Salı günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, yarım günlük işlemlerde normal seansı yüzde 0,26 artışla 11.928,00 puandan tamamladı. VİOP'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi olması nedeniyle salı günü akşam seansı gerçekleşmedi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi ile ABD-Çin görüşmesinden gelen olumlu mesajların etkisiyle pozitif seyrederken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında Avro Bölgesinde eylül ayı işsizlik oranı ile ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.000 ve 12.100 puanın direnç, 11.800 ve 11.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
