Haberler

BIST 30 Ekim Vadeli Kontratı Açılışta Düşüş Gösterdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,06 düşüşle 12.355,00 puandan başladı. Önceki gün de satış ağırlıklı bir seyir izleyen kontrat, akşam seansında da düşüşünü sürdürdü. Analistler, yurtiçinde takip edilecek verilerin önemine dikkat çekiyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,06 düşüşle 12.355,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,4 düşüşle 12.363,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da düşününü sürdürerek 12.353,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,06 azalışla 12.355,00 seviyesinden işlem gördü.

ABD'de tarifelerin enflasyonist etkilerine yönelik soru işaretleri varlığını korurken, ülkede iş gücü talebinin azaldığına işaret eden veriler sonrası küresel piyasalarda karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.200 seviyelerinin destek, 12.400 ve 12.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Montella ve Merih'ten 'Futbolcular arasında sorun var mı?' sorusuna yanıt

Bütün ülkenin cevabını merak ettiği soruyu yanıtladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takım kaptanı listede yok! İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu

Takım kaptanı listede yok! İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.