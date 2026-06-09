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Piyasalarda gün ortası

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 artışla 13.923,08 puana çıktı. Mali ve hizmetler endeksleri yükselirken, sanayi ve teknoloji endeksleri düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 değer kazanarak 13.923,08 puana yükseldi.

Dün 13.860,59 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 39,68 puan ve yüzde 0,29 artışla 13.900,27 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 62,48 puan ve yüzde 0,45 yükselişle 13.923,08 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.795,58 puanı, en yüksek 13.935,07 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,93, hizmetler endeksi yüzde 0,48 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,43 ve teknoloji endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 52'si yükselirken 42'si düştü, 6'sı yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 330 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1560, sterlin/dolar paritesi 1,3390 ve dolar/yen paritesi 160,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,1220 liradan, avro 53,3660 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 4 bin 330 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2 azalışla 91,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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