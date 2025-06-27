BIST 100 Güne Yükselişle Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 artışla4719 9.310,07 puandan başladı. Dün ise değer kaybederek 9.301,05 puandan günü tamamlamıştı. Sektörler arasında en çok değer kazanan turizm oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 9.310,07 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,25 değer kaybederek 9.301,05 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,02 puan ve yüzde 0,10 artışla 9.310,07 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,04 ile turizm, en fazla kaybettirenler ise yüzde 0,29 ile ulaştırma ve madencilik endeksleri oldu.

ABD'nin ticaret konularında diğer ülkelerle anlaşmaya varabileceğine yönelik artan iyimserlikler ile Orta Doğu'daki tansiyonun yatışması küresel piyasalarda risk iştahını artırırken, gözler bugün ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada

İşte çalıştığı lokantada vahşice katledilen Gülizar'ın son anları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü

Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
Böyle sözleşme ne görüldü ne duyuldu! Ronaldo, Al-Nassr'a ortak olmuş

Ronaldo ile Al-Nassr arasındaki anlaşmanın detayları ortaya çıktı
Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz
Yok artık Mehmet Yalçınkaya! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın

Yok artık Mehmet şef! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış

Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

Jose Mourinho'nun yüzüne bakmadığı yıldızı anında kaptı
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü

Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.