BIST 100 Endeksi Yüzde 3,14 Değer Kazanarak Tüm Zamanların En Yüksek İşlem Hacmine Ulaştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,14'lük artışla 10.941,79 puandan kapattı ve 260,1 milyar lira işlem hacmine ulaşarak rekor kırdı. Bankacılık endeksi yüzde 5,37 değer kazanırken, yurt içi ve küresel piyasalardaki gelişmeler etkili oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,14 değer kazanarak 10.941,79 puandan tamamlarken, 260,1 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek işlem hacmine ulaştı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 333,53 puan arttı.

Bankacılık endeksi yüzde 5,37, holding endeksi yüzde 2,74 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü yükselirken en fazla değer kazanan bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda ABD'de açıklanan enflasyon verisi fiyatlamalar üzerindeki etkili olurken, BIST 100 endeksi yurt içindeki gelişmelerin etkisiyle bankacılık endeksi öncülüğünde haftanın son işlem gününü alıcılı bir seyirle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), 1 Kasım 2025'ten geçerli olmak üzere ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), dün politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e çekmişti.

Bununla birlikte, bugün ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin altında arttı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi verilerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına ilişkin toplantıları başta olmak üzer yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de haftaya kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
