BIST 100 Endeksi Yüzde 2,86 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,86 değer kaybederek günü 5.429,05 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,83, holding endeksi yüzde 2,46 değer kaybetti. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 4 ile piyasa beklentilerinin altında arttı. Fed'in yarın politika faizini sabit bırakabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir izlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,86 değer kaybederek günü 5.429,05 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 159,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 84 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,83, holding endeksi yüzde 2,46 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,67 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 6,59 ile madencilik oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 4 ile piyasa beklentilerinin altında arttı. Yavaşlamaya devam eden ve Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon, nisanda yüzde 4,9 olmuştu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) yarın politika faizini sabit bırakabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.

ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ardından Fed'in yüzde 93 ihtimalle politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini aktaran analistler, yarınki politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının söz konusu tahminler üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Analistler, Fed'in faiz kararının yanı sıra yarın yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde ve İngiltere'de sanayi üretiminin takip edileceğini dile getirerek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.400 seviyesinin destek, 5.650 ve 5.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.