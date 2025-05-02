İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu

İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu
Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi

Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi
İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza

Yaptıkları yanlarına kalmadı! İki ünlü su firmasına büyük ceza
Dünyanın gözü bu bacadan çıkacak dumanda! Papa seçiminde Konklav süreci başlıyor

Dünyanın gözü bu bacadan çıkacak dumanda

BIST 100 Endeksi Yüzde 1 Değer Kazandı

BIST 100 Endeksi Yüzde 1 Değer Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1 değer kazanarak 9.169,54 puana ulaştı. En yüksek 9.178,73 puanı gören endeks, çeşitli sektörlerde gerek yükselişler gerekse düşüşler ile dikkat çekti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1 değer kazanarak 9.169,54 puana yükseldi.

30 Nisan'da 9.078,43 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,47 yükselişle 9.120,98 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 91,11 puan ve yüzde 1 değer kazancıyla 9.169,54 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.103,71, en yüksek 9.178,73 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,5, sanayi endeksi yüzde 0,7, mali endeks yüzde 1,4 yükselirken teknoloji endeksi yüzde 1 azaldı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükselirken 19'u değer kaybetti.

En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1350, sterlin/dolar paritesi 1,3310 ve dolar/yen paritesi 144,60 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,5490 liradan, avro 43,7960 liradan satılıyor.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.