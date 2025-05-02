BIST 100 Endeksi Yüzde 1 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1 değer kazanarak 9.169,54 puana yükseldi.

30 Nisan'da 9.078,43 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,47 yükselişle 9.120,98 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 91,11 puan ve yüzde 1 değer kazancıyla 9.169,54 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.103,71, en yüksek 9.178,73 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,5, sanayi endeksi yüzde 0,7, mali endeks yüzde 1,4 yükselirken teknoloji endeksi yüzde 1 azaldı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükselirken 19'u değer kaybetti.

En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1350, sterlin/dolar paritesi 1,3310 ve dolar/yen paritesi 144,60 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,5490 liradan, avro 43,7960 liradan satılıyor.