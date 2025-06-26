BIST 100 Endeksi Yüzde 1,25 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,25 değer kaybederek 9.301,05 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 117,47 puan azalırken, toplam işlem hacmi 68,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,77 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 3,39 ile spor oldu.

ABD'de parasal gevşeme sürecine yönelik belirsizlikler devam ederken, küresel piyasalarda İsrail ve İran arasındaki ateşkesin pozitif etkileri devam ediyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de 2025'in ocak-mart dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde azaldı.

Analistler, ABD ekonomisindeki daralmanın bu yılın başlarından itibaren gümrük tarifelerinden kaçınmak isteyen şirketlerin gerçekleştirdiği yoğun ithalattan kaynaklandığını belirterek, şirketlerin bu ithalatlarının dengeye oturmasının beklendiğini ve ileriki aylarda ABD ekonomisinin tekrar büyümesinin öngörüldüğünü söyledi.

Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de PCE fiyat endeksi, İngiltere'de büyüme, Japonya'da büyüme ve Tokyo TÜFE'nin öne çıkacağını dile getiren analistler, yarın ABD'de açıklanacak PCE fiyat endeksi verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) yol haritasına ilişkin daha fazla ipucu verebileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek, 9.500 ve 9.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.