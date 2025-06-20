BIST 100 Endeksi Yüzde 1,11 Değer Kazandı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kazanarak 9.203,37 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran metal ana sanayi oldu. Küresel risk algısı yüksekken yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kazanarak 9.203,37 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 101,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 80 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,25, holding endeksi yüzde 1,09 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,07 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 2,53 ile spor oldu.

Orta Doğu'da süren gerilim küresel pay piyasalarında risk algısının yüksek kalmasına neden olurken, ABD'nin İran'a doğrudan askeri müdahalede bulunup bulunmayacağına yönelik haber akışı yakından takip ediliyor.

Bu gelişmelerle küresel piyasalarda karışık bir seyir öne çıkarken, yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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