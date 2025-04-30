BIST 100 Endeksi Yüzde 0,83 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,83 değer kaybederek 9.147,90 puana geriledi.

Dün, 9.224,84 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne yatay seyirle 9.225,29 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 76,94 puan ve yüzde 0,83 değer kaybıyla 9.147,90 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.139,71, en yüksek 9.250,06 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,9, sanayi endeksi yüzde 0,5, mali endeks yüzde 0,2 ve teknoloji endeksi yüzde 2,1 azaldı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 22'si yükselirken 76'sı değer kaybetti.

En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 42,44 bileşik getirisi de yüzde 46,94 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1360, sterlin/dolar paritesi 1,3360 ve dolar/yen paritesi 143,10 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,5010 liradan, avro 43,8940 liradan satılıyor.