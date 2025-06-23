BIST 100 Endeksi Yüzde 0,66 Değer Kaybetti

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 değer kaybederek 9.142,89 puana indi. Cuma gününden bu yana 86,40 puan düşüşle başlayan endeks, en düşük 9.077,80 ve en yüksek 9.175,25 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 değer kaybederek 9.142,89 puana indi.

Cuma günü 9.203,37 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 86,40 puan düşüşle 9.116,97 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 60,48 puan ve yüzde 0,66 değer kaybederek 9.142,89 puana geriledi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.077,80, en yüksek 9.175,25 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,7, teknoloji endeksi yüzde 0,2 ve hizmetler endeksi yüzde 1,6 değer kaybederken, mali endeks ise yüzde 0,1 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 22'si yükselirken 78'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 366 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1470, sterlin/dolar paritesi 1,3380 ve dolar/yen paritesi 147,9 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 39,7320 liradan, avro 45,6270 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 düşüşle 3 bin 366 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 artışla 76,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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