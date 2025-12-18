Haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 11.335,05 puandan kapatarak yüzde 0,43 değer kazandı. Bankacılık ve holding endeksleri de artış gösterirken, spor sektörü en fazla kazandıran sektör oldu. Yurt içinde önemli veriler açıklanacak.

Bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,38 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 0,99 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, yatırımcıların odağında gün boyunca ABD'de enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararları bulunurken, yurt içinde BIST 100 endeksi günü pozitif bir seyirle tamamladı.

ABD'de kasım ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Merkez bankaları tarafında ise ECB faizleri beklentiler paralel olarak sabit tutarken, BoE politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75'e çekti.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Merkez Bankası rezervleri 190,8 milyar dolar olurken, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 1 milyar 318 milyon lira azalarak 11 milyar 605 milyon liraya düştü.

Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.600 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
