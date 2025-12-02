Haberler

BIST 100 Endeksi Yüzde 0,32 Yükselişle Güne Başladı

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 artışla 11.151,76 puandan başladı. Dün 11.116,45 puana ulaşan endeks, bankacılık ve holding sektörlerinin yükselişiyle dikkat çekti. TCMB'nin zorunlu karşılık düzenlemelerinde değişiklik yapması piyasayı etkiliyor.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35,31 puan ve yüzde 0,32 artışla 11.151,76 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,13 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 8,12 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, kripto para piyasasındaki satış baskısı, Japonya Merkez Bankasına (BoJ) ilişkin faiz artırım beklentilerinden kaynaklanan tahvil faizlerindeki yükselişler ve ABD'deki imalat sektörüne ilişkin endişelerle karışık seyrediyor.

TCMB'den sadeleşme adımları

Yurt içi tarafında ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık düzenlemesinde sadeleşme kapsamında bazı değişiklikler yaptı.

Buna göre, döviz tevdiat hesabı ile altın mevduat hesapları arasındaki zorunlu karşılık oran farklılıkları giderildi. Uzun vadeli yabancı para mevduat dışı yükümlülüklerin zorunlu karşılık oranları düşürüldü. Ayrıca 2022 yılında zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler kapsamına alınan finansman şirketlerinin yurt içi bankalara olan yükümlülükleri, tekrar kapsam dışına çıkarıldı.

Aynı tebliğ değişikliği kapsamında kredi büyümesi sınırlaması uygulamasının süresi 1 yıl daha uzatıldı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
