BIST 100 Endeksi Yüzde 0,09 Değer Kaybetti

BIST 100 Endeksi Yüzde 0,09 Değer Kaybetti
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.011,11 puana gerileyerek yüzde 0,09 değer kaybetti. Bankacılık endeksi değerlendi, ancak spor endeksi en fazla kaybı yaşadı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kaybederek 9.011,11 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,46 puan ve yüzde 0,09 azalışla 9.011,11 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 28,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,59 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,95 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,63 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere yönelik attığı yeni adımların yarattığı belirsizliklerle negatif bir seyir izliyor. ABD'nin ticaret partnerlerine getirdiği tarifelere yönelik haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken bu durum yurt içi piyasalarda da kendini gösterdi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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