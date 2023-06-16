BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,37 artarak 5.515,78 puana yükseldi. Endeks, önceki kapanışa göre 20,30 puan değer kazandı. Günün ilk yarısında mali, hizmetler, teknoloji ve sanayi endeksleri değer kazandı. Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.964 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,37 artışla 5.515,78 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,30 puan değer kazandı.

Dün 5.495,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 23,03 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 5.518,51 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.505,96, en yüksek ise 5.566,11 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,45, hizmetler endeksi yüzde 0,84, teknoloji endeksi yüzde 1,21 ve sanayi endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 57'si yükselirken, 39'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası (C) ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.964 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0950, sterlin/dolar paritesi 1,2790 ve dolar/yen paritesi 141,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 23,6730 liradan, avro 25,9200 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.964 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 azalışla 75,3 dolardan işlem görüyor.