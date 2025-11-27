Haberler

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapatıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30,83 puan artışla 10.945,49 puandan kapanarak gün içindeki dalgalanmalarla birlikte %0,28 değer kazandı. Ayrıca, altının ons fiyatı 4.160,5 dolar olurken, döviz kurları ve petrol fiyatları da güncellendi.

BIST 100 endeksi, güne 58,89 puan ve yüzde 0,54 artışla 10.973,54 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.934,18 puanı, en yüksek 11.032,53 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kazanarak 10.945,49 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 31,10 puan ve yüzde 0,26 artışla 11.941,04 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,15, sanayi endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,06, teknoloji endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 51'i prim yaptı, 47'si geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Türk Hava Yolları, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 160,5 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 160,5 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 5 milyon 790 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,84 bileşik getirisi yüzde 39,05 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,3328, satışta 42,5024 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,3282, satışta 42,4978 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1597, sterlin/dolar paritesi 1,3244 ve dolar/yen paritesi 156,285 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 artışla 62,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
