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BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 156,32 puan artarak 10.556,80 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 10.334,77 ve en yüksek 10.564,87 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,50 yükselişle 10.556,80 puandan tamamladı. Altının ons fiyatı ise 2 bin 342 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 156,32 puan artarak 10.556,80 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 42,69 puan ve yüzde 0,41 artarak 10.443,16 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.334,77 ve en yüksek 10.564,87 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,50 yükselişle 10.556,80 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 1,94, mali endeks yüzde 1,23, teknoloji endeksi yüzde 0,81, sanayi endeksi yüzde 0,54 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 170,60 puan ve yüzde 1,50 kazançla 11.579,99 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 62'si prim yaptı, 37'si geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 342 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 342 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,1 artışla 2 milyon 412 bin 500 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,27'den, bileşik getirisi de yüzde 41,93'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,1309 lira, satışta 32,2597 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1114 lira, satışta 32,2400 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2790, dolar/yen paritesi de 156,10 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 3,6 azalışla 78,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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