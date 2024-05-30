Üye Girişi
Haberler

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,14 puan artarak 10.481,30 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 10.413,77 puanı ve en yüksek 10.550,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 yükselişle 10.481,30 puandan tamamladı. Altının ons fiyatı ise 2.343 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,14 puan artarak 10.481,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 27,63 puan ve yüzde 0,26 artarak 10.506,79 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.413,77 puanı ve en yüksek 10.550,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 yükselişle 10.481,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,02, hizmetler endeksi yüzde 0,13 ve teknoloji endeksi yüzde 3,10 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 43,99 puan ve yüzde 0,38 kazançla 11.547,63 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 60'ı geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 343 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 343 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 artışla 2 milyon 439 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,2263 lira, satışta 32,3555 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1649 lira, satışta 32,2938 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2740, dolar/yen paritesi de 156,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 azalışla 82,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Borsa İstanbul Bıst Borsa Döviz Finans Ekonomi Güncel Haberler

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp 'tasarruf' vurgusu yaptı

Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı

 Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Bakmadan Geçme

Survivor CANLI izle! 30 Mayıs Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki var mı? #128250 Hudutsuz Sevda 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 İnci Taneleri 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aldatmak 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Vincent Kompany kimdir? Vincent Kompany nerelidir, kaç yaşında? Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyvah Eyvah oyuncuları, konusu ve fragmanı! Eyvah Eyvah ne zaman çekildi? #128250 İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! Eyvah Eyvah filmi oyuncuları kim? Eyvah Eyvah filmi konusu ve Eyvah Eyvah özeti! #128250 ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Kripto yasası Meclis'ten geçti mi? Kripto varlıklara ilişkin düzenleme ne oldu? Serdar Sertçelik kimdir, Serdar Sertçelik yakalandı mı? #129300
Siirt Valisi silahlı çatışma ortasında kaldı: 2 yaralı

Siirt Valisi silahlı çatışma ortasında kaldı: 2 yaralı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title