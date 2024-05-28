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BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yükselişle tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre artış göstererek 10.677,49 puandan kapandı. Altın fiyatları ve döviz kurları da açıklandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20,54 puan artarak 10.677,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 21,79 puan ve yüzde 0,20 artarak 10.678,75 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.589,67 puanı ve en yüksek 10.721,22 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,19 yükselişle 10.677,49 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,78 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,41, hizmetler endeksi yüzde 0,01 ve teknoloji endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 42,33 puan ve yüzde 0,36 kazançla 11.713,98 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 53'ü geriledi. Agrotech Teknoloji, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 359 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 359 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,4 azalışla 2 milyon 410 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,02'den, bileşik getirisi de yüzde 41,63'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,0978 lira, satışta 32,2264 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1086 lira, satışta 32,2373 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2780, dolar/yen paritesi de 156,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 artışla 83,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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