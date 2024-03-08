BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 101,14 puan artarak 9.155,32 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 30,00 puan ve yüzde 0,33 artışla 9.084,18 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.023,85, en yüksek 9.174,19 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,12 artışla 9.155,32 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,17, hizmetler endeksi yüzde 0,87, sanayi endeksi yüzde 0,36 ve teknoloji endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 131,39 puan ve yüzde 1,37 kazançla 9.712,58 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 45'i geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ile Hektaş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 169 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 169 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1,6 artışla 2 milyon 355 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 40,85'ten, bileşik getirisi de yüzde 45,02'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 31,8395 lira, satışta 31,9671 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 31,7546 lira, satışta 31,8818 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0950, sterlin/dolar paritesi 1,2870, dolar/yen paritesi de 147,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 azalışla 82,00 dolardan işlem görüyor.