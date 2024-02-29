BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 131,33 puan artarak 9.193,69 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 37,91 puan ve yüzde 0,42 artışla 9.100,27 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.089,18, en yüksek 9.214,59 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 artışla 9.193,69 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,20, hizmetler endeksi yüzde 2,16, sanayi endeksi yüzde 1,48 ve teknoloji endeksi yüzde 1,48 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 95,50 puan ve yüzde 0,99 kazançla 9.701,34 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 79'u prim yaptı, 19'u geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Taşımacılığı, Koza Altın İşletmeleri ve Coca Cola İçecek en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 49 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 49 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,1 azalışla 2 milyon 117 bin 897,50 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,99'dan, bileşik getirisi de yüzde 42,79'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 31,1379 lira, satışta 31,2627 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 31,0983 lira, satışta 31,2229 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2680, dolar/yen paritesi de 149,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 azalışla 81,9 dolardan işlem görüyor.