BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 27,03 puan artarak 9.374,20 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 14,58 puan ve yüzde 0,16 artışla 9.361,76 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.294,01, en yüksek 9.416,70 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 9.374,20 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,71, mali endeks yüzde 0,34, teknoloji endeksi yüzde 1,68 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 31,57 puan ve yüzde 0,32 kazançla 9.960,36 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47'si prim yaptı, 51'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Astor Enerji ile Mia Teknoloji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 27 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 27 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,1 azalışla 2 milyon 102 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,59'dan, bileşik getirisi de yüzde 43,51'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,9829 lira, satışta 31,1071 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,9365 lira, satışta 31,0605 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2680, dolar/yen paritesi de 150,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,9 azalışla 81,1 dolardan işlem görüyor.