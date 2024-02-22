BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 35,06 puan artarak 9.347,17 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 47,76 puan ve yüzde 0,51 artışla 9.359,58 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.282,31, en yüksek 9.406,27 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 9.347,17 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,75, sanayi endeksi yüzde 0,95, mali endeks yüzde 0,07, teknoloji endeksi yüzde 3,45 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 22,57 puan ve yüzde 0,23 kazançla 9.928,79 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 67'si prim yaptı, 31'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Kontrolmatik Teknoloji ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 22 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 22 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,2 artışla 2 milyon 105 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,47'den, bileşik getirisi de yüzde 43,36'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,9365 lira, satışta 31,0605 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,8879 lira, satışta 31,0117 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0810, sterlin/dolar paritesi 1,2620, dolar/yen paritesi de 150,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 azalışla 82,2 dolardan işlem görüyor.