BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 148,56 puan artarak 9.344,97 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 42,18 puan ve yüzde 0,46 artışla 9.238,59 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.200,28, en yüksek 9.351,48 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,62 artışla 9.344,97 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 1,31, sanayi endeksi yüzde 0,99, mali endeks yüzde 2,01 ve teknoloji endeksi yüzde 2,82 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 170,79 puan ve yüzde 1,75 kazançla 9.948,33 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 83'ü prim yaptı, 17'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Gübre Fabrikaları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 29 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 29 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,8 artışla 2 milyon 98 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,8172 lira, satışta 30,9407 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,7824 lira, satışta 30,9058 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2660, dolar/yen paritesi de 149,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 azalışla 82,2 dolardan işlem görüyor.