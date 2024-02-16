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BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8,21 puan artarak 9.250,36 puandan kapandı. Gün içinde en yüksek seviyeyi gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artış kaydetti. Altın fiyatları da yükselişte.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8,21 puan artarak 9.250,36 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 32,32 puan ve yüzde 0,35 artışla 9.274,48 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.216,19, en yüksek 9.306,34 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 9.250,36 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,21, hizmetler endeksi yüzde 0,37 değer kaybederken sanayi endeksi yüzde 0,65 ve teknoloji endeksi yüzde 1,59 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,27 puan ve yüzde 0,01 kayıpla 9.823,85 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 46'sı geriledi. Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Türkiye İş Bankası (C), en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 6 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 6 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 4 artışla 2 milyon 80 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,03'ten, bileşik getirisi de yüzde 42,84'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,7006 lira, satışta 30,8236 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,6753 lira, satışta 30,7982 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2580, dolar/yen paritesi de 150,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 azalışla 82,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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