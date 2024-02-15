BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 170,07 puan artarak 9.242,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 41,47 puan ve yüzde 0,46 artışla 9.113,55 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.112,63, en yüksek 9.282,89 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,87 artışla 9.242,15 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,27, sanayi endeksi yüzde 2,22, hizmetler endeksi yüzde 1,89 ve teknoloji endeksi yüzde 1,43 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 189,28 puan ve yüzde 1,96 kazançla 9.825,12 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88'i prim yaptı, 12'si geriledi. Türk Hava Yolları, Gübre Fabrikaları, Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C) ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2.000 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 2.000 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,6 azalışla 2 milyon liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,88'den bileşik getirisi de yüzde 42,66'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,6753 lira, satışta 30,7982 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,6620 lira, satışta 30,7848 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2590, dolar/yen paritesi de 150,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 artışla 82,3 dolardan işlem görüyor.