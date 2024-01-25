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BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü artışla tamamladı. Altın fiyatları ve döviz kurları da açıklandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 78,99 puan artarak 8.169,89 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 51,16 puan ve yüzde 0,63 artışla 8.142,06 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.095,90, en yüksek 8.212,93 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,98 artışla 8.169,89 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,53, sanayi endeksi yüzde 2,12, hizmetler endeksi yüzde 0,82, teknoloji endeksi yüzde 1,58 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 55,15 puan ve yüzde 0,63 kazançla 8.786,36 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 84'ü prim yaptı, 15'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2021 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2021 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,6 azalışla 2 milyon 52 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,16'dan bileşik getirisi de yüzde 43,00'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,1974 lira, satışta 30,3184 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,1934 lira, satışta 30,3144 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2720, dolar/yen paritesi de 147,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1 artışla 80,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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