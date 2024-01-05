BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 80,89 puan artarak 7.628,73 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 22,21 puan ve yüzde 0,29 artışla 7.570,05 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.532,16, en yüksek 7.628,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,07 artışla 7.628,73 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,23, hizmetler endeksi yüzde 2,00, teknoloji endeksi yüzde 1,25 ve sanayi endeksi yüzde 0,86 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 72,58 puan ve yüzde 0,89 kazançla 8.213,26 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77'si prim yaptı, 23'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Gübretaş, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2062 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2062 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 azalışla 2 milyon 50 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,83'ten, bileşik getirisi de yüzde 41,40'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 29,7505 lira, satışta 29,8698 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 29,7244 lira, satışta 29,8435 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0990, sterlin/dolar paritesi 1,2760, dolar/yen paritesi de 143,95 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 artışla 78,6 dolardan işlem görüyor.