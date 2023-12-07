BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 123,76 puan artarak 7.978,82 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 12,63 puan ve yüzde 0,16 değer kazancıyla 7.867,68 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.747,49, en yüksek 7.978,82 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,58 artışla 7.978,82 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,15, hizmetler endeksi yüzde 2,18, sanayi endeksi yüzde 2,07 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 144,16 puan ve yüzde 1,70 kazançla 8.615,23 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 81'i prim yaptı, 17'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, İş Bankası (C), en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2029 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2029 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 4,3 artışla 1 milyon 947 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,18'den, bileşik getirisi de yüzde 38,27'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,8538 lira, satışta 28,9694 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,8590 lira, satışta 28,9747 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,2570, dolar/yen paritesi de 144,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 artışla 75,9 dolardan işlem görüyor.