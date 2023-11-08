BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16,08 puan artarak 7.860,88'den kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 67,64 puan ve yüzde 0,86 değer kazanarak 7.912,44 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.821,49, en yüksek 7.942,82 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 7.860,88 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,20, hizmetler endeksi yüzde 1,73 değer kazanırken sanayi endeksi yüzde 0,05, mali endeks yüzde 0,54 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,89 puan ve yüzde 0,22 yükselişle 8.229,54 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 49'u geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, İş Bankası (C), Turkcell, Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.958 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.958 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1 artışla 1 milyon 800 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,07'den, bileşik getirisi de yüzde 41,69'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,4568 lira, satışta 28,5708 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,4154 lira, satışta 28,5292 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0690, sterlin/dolar paritesi 1,2270, dolar/yen paritesi de 150,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 azalışla artışla 80,6 dolardan işlem görüyor.