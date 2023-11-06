BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 162,03 puan artarak 7.868,02'den kapandı. Teknoloji, sanayi, hizmetler ve mali endeksler de değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 162,03 puan artarak 7.868,02'den kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 86,85 puan ve yüzde 1,13 değer kazanarak 7.792,84 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.788,61, en yüksek 7.900,45 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,10 artışla 7.868,02 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,84, sanayi endeksi yüzde 2,16, hizmetler endeksi yüzde 2,05, mali endeks yüzde 2,15 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 181,28 puan ve yüzde 2,25 yükselişle 8.241,01 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88'i prim yaptı, 10'u geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret, Astor Enerji ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.984 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.984 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 3,6 azalışla 1 milyon 800 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,14'ten, bileşik getirisi de yüzde 38,23'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,3685 lira, satışta 28,4822 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,3281 lira, satışta 28,4416 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2380, dolar/yen paritesi de 149,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 artışla 86,1 dolardan işlem görüyor.