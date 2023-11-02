BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 135,05 puan artarak 7.663,62'den kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 63,83 puan ve yüzde 0,85 değer kazanarak 7.592,40 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.577,48, en yüksek 7.701,13 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,79 artışla 7.663,62 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,27, teknoloji endeksi yüzde 3,64, sanayi endeksi yüzde 1,42, hizmetler endeksi yüzde 2,06 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 127,83 puan ve yüzde 1,62 yükselişle 8.002,28 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 78'i prim yaptı, 20'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN, Mia Teknoloji, Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1983 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1983 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2,5 azalışla 1 milyon 797 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,28'den, bileşik getirisi de yüzde 37,22'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,2865 lira, satışta 28,3999 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,2608 lira, satışta 28,3740 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0630, sterlin/dolar paritesi 1,2170, dolar/yen paritesi de 150,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,5 artışla 85,4 dolardan işlem görüyor.