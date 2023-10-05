BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 154,83 puan artarak 8.487,98 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 8.179,93, en yüksek 8.496,42 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,86 artışla tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 154,83 puan artarak 8.487,98 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 53,19 puan ve yüzde 0,64 değer kazanarak 8.386,33 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.179,93, en yüksek 8.496,42 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,86 artışla 8.487,98 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,16, hizmetler endeksi yüzde 1,65, sanayi endeksi yüzde 1,23, teknoloji endeksi yüzde 0,93 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 158,03 puan ve yüzde 1,81 yükselişle 8.881,85 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 82'si prim yaptı, 16'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi???????, Petkim, Tüpraş ve Zorlu Enerji, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.818 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.818 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 1 milyon 665 bin 2 liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 27,99'dan, bileşik getirisi de yüzde 29,94'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27,5071 lira, satışta 27,6173 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 27,5123 lira, satışta 27,6225 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0530, sterlin/dolar paritesi 1,2160, dolar/yen paritesi de 148,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,6 azalışla 84,2 dolardan işlem görüyor.