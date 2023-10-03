BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26,58 puan artarak 8.513,54 puandan kapandı. Gün içinde en yüksek seviyeyi gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 0,31 artış gösterdi. Altın fiyatları da yükselişte.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26,58 puan artarak 8.513,54 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 60,43 puan ve yüzde 0,71 değer kazanarak 8.547,39 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.462,03, en yüksek 8.562,70 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 8.513,54 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,28, hizmetler endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,47, teknoloji endeksi yüzde 1,70 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,90 puan ve yüzde 0,11 düşüşle 8.932,49 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 46'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Ereğli Demir Çelik, Şişecam ve Ford Otomotiv en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.826 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.826 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 3,3 artışla 1 milyon 669 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 27,89'dan, bileşik getirisi de yüzde 29,84'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27,4326 lira, satışta 27,5425 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 27,3852 lira, satışta 27,4949 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0460, sterlin/dolar paritesi 1,2070, dolar/yen paritesi de 149,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,3 artışla 90,4 dolardan işlem görüyor.