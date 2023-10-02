BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 152,02 puan artarak 8.486,96 puandan kapandı. Gün içinde en yüksek seviyeyi gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 1,82 artış gösterdi. Altın fiyatları ve döviz kurları da açıklandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 152,02 puan artarak 8.486,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 48,22 puan ve yüzde 0,58 değer kazanarak 8.383,16 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.367,26, en yüksek 8.511,61 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,82 artışla 8.486,96 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,06, sanayi endeksi yüzde 0,77, hizmetler endeksi yüzde 2,84 ve teknoloji endeksi yüzde 2,88 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 145,00 puan ve yüzde 1,65 yükselişle 8.942,40 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 67'si prim yaptı, 33'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Yapı Kredi, Tüpraş ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.832 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.832 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 4,2 azalışla 1 milyon 615 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 27,77'den, bileşik getirisi de yüzde 29,70'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27,3852 lira, satışta 27,4949 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 27,3575 lira, satışta 27,4671 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0500, sterlin/dolar paritesi 1,2130, dolar/yen paritesi de 149,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,5 azalışla 90,6 dolardan işlem görüyor.