BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 116,20 puan artarak 8.334,94 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 23,35 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 8.242,08 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.239,09, en yüksek 8.379,44 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,41 artışla 8.334,94 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,16, sanayi endeksi yüzde 0,83, hizmetler endeksi yüzde 0,97, teknoloji endeksi yüzde 0,85 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 119,06 puan ve yüzde 1,37 yükselişle 8.797,40 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 78'i prim yaptı, 20'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı Kredi, Koza Altın İşletmeleri ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.857 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.857 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,3 azalışla 1 milyon 686 bin 750 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27,3575 lira, satışta 27,4671 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 27,3560 lira, satışta 27,4657 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0580, sterlin/dolar paritesi 1,2200, dolar/yen paritesi de 149,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,7 azalışla 92,3 dolardan işlem görüyor.