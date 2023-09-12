BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,41 puan artarak 8.159,90 puandan kapandı. Altın fiyatları ve döviz kurları da açıklandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,41 puan artarak 8.159,90 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 28,50 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 8.174,99 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.081,34, en yüksek 8.236,17 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 8.159,90 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,90 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,51, sanayi endeksi yüzde 0,30, hizmetler endeksi yüzde 1,04 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,36 puan ve yüzde 0,18 düşüşle 8.598,53 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 54'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Enka İnşaat, Astor Enerji ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.913 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.913 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,3 azalışla 1 milyon 697 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,88'den, bileşik getirisi de yüzde 24,19'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,8394 lira, satışta 26,9469 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,8226 lira, satışta 26,9300 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0720, sterlin/dolar paritesi 1,2470, dolar/yen paritesi de 147,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,8 artışla 91,9 dolardan işlem görüyor.