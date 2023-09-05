BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 94,81 puan artarak 8.236,14 puandan kapandı. Altın fiyatları ve döviz kurları da açıklandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 94,81 puan artarak 8.236,14 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 19,80 puan ve yüzde 0,24 değer kazanarak 8.161,14 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.090,21, en yüksek 8.236,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,16 artışla 8.236,14 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,25, teknoloji endeksi yüzde 1,22, sanayi endeksi yüzde 0,80, hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 119,90 puan ve yüzde 1,39 yükselişle 8.748,89 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55'i prim yaptı, 43'ü geriledi. İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Yapı Kredi, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.927 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.927 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,6 azalışla 1 milyon 646 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,64'ten, bileşik getirisi de yüzde 22,93'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,7418 lira, satışta 26,8489 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,7163 lira, satışta 26,8233 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0720, sterlin/dolar paritesi 1,2570, dolar/yen paritesi de 147,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2 artışla 90,6 dolardan işlem görüyor.