BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 225,06 puan artarak 7.941,73 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 120,52 puan ve yüzde 1,56 değer kazanarak 7.837,20 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.837,07, en yüksek 8.008,78 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,92 artışla 7.941,73 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,26, sanayi endeksi yüzde 2,97, hizmetler endeksi yüzde 3,11 ve teknoloji endeksi yüzde 3,35 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 271,28 puan ve yüzde 3,28 yükselişle 8.536,75 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 76'sı prim yaptı, 23'ü geriledi. Şişecam, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Tüpraş ve Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.921 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.921 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 4,4 azalışla 1 milyon 622 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,5086 lira, satışta 26,6148 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,3876 lira, satışta 26,4933 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2580, dolar/yen paritesi de 146,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yatay seyirle 84,2 dolardan işlem görüyor.