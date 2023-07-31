BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 149,68 puan artarak 7.216,96 puandan kapandı. Gün içinde en yüksek seviyeyi gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 2,12 artış gösterdi. Altın fiyatları ve döviz kurları da açıklandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 149,68 puan artarak 7.216,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 75,86 puan ve yüzde 1,07 değer kazanarak 7.143,14 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.117,09, en yüksek 7.256,61 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,12 artışla 7.216,96 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,96, sanayi endeksi yüzde 2,71, hizmetler endeksi yüzde 1,66 ve teknoloji endeksi yüzde 0,91 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 126,89 puan ve yüzde 1,64 yükselişle 7.875,71 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77'si prim yaptı, 22'si geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Şişe Cam ve Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.970 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.970 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,06 azalışla 1 milyon 701 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26.9134 lira, satışta 27.0213 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,9205 lira, satışta 27,0284 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1030, sterlin/dolar paritesi 1,2860, dolar/yen paritesi de 142,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,9 artışla 85,2 dolardan işlem görüyor.