BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 110,83 puan artarak 6.682,11 puandan kapandı. Gün içinde en yüksek seviyeyi gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 1,69 artış gösterdi. Altın fiyatları ve döviz kurları da açıklandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 110,83 puan artarak 6.682,11 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 62,16 puan ve yüzde 0,95 değer kazanarak 6.633,44 puandan başladı. Gün içinde en düşük 6.518,85, en yüksek 6.700,36 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,69 artışla 6.682,11 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 1,92, mali endeks yüzde 1,53, teknoloji endeksi yüzde 3,39 ve sanayi endeksi yüzde 1,89 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 95,04 puan ve yüzde 1,32 yükselişle 7.303,48 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 80'i prim yaptı, 17'si geriledi. Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Akbank, ASELSAN ve Yapı Kredi en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.969 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.969 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 1 milyon 722 bin 598 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,8689 lira, satışta 26,9766 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,8775 lira, satışta 26,9852 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1140, sterlin/dolar paritesi 1,2850, dolar/yen paritesi de 140,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,1 artışla 79,5 dolardan işlem görüyor.